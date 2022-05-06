Солдати путінської армії зрозуміли, що воювати проти ЗСУ, значить повернутися в рф трупом. Тому придумали так звані лайфхаки, щоб не померти на війні в Україні. Про хитрощі окупантів стало відомо з аудіоперехоплення, яке опублікувала СБУ.
Так, загарбник переконує іншого, що "тупі накази" командування можна і не виконувати. А якщо дають команду наступати пішки - просто послати командира, ймовірно, у напрямку російського військового корабля.
Крім того, окупанти засипають в паливний бак танків пісок, щоб ті не заводилися. Він також зізнався, що в Україні їх "кришать, як кошенят" і щоб не стати черговим "вантажем 200", вони і йдуть на такі методи.
"Бійці пісок сиплять в паливну систему, в танки, щоб не йти в атаку. Я тупі накази не виконую, я відмовляюся просто! Він же відправляв мене на танки, бл * дь, дебіла шматок. Я на * ер послав просто і все..."- заявив російський військовослужбовець.
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Як Politeka повідомляла, у командуванні "Південь" розповіли, для чого росіяни вигадали цей цинічний фейк.
Також Politeka писала, що Подоляк жорстко відреагував на плани окупантів на 9 травня.