В Україні окупантів "кришать, як кошенят" і щоб не стати черговим "вантажем 200", вони і йдуть на деякі хитрощі.

Солдати путінської армії зрозуміли, що воювати проти ЗСУ, значить повернутися в рф трупом. Тому придумали так звані лайфхаки, щоб не померти на війні в Україні. Про хитрощі окупантів стало відомо з аудіоперехоплення, яке опублікувала СБУ.

Так, загарбник переконує іншого, що "тупі накази" командування можна і не виконувати. А якщо дають команду наступати пішки - просто послати командира, ймовірно, у напрямку російського військового корабля.

Крім того, окупанти засипають в паливний бак танків пісок, щоб ті не заводилися. Він також зізнався, що в Україні їх "кришать, як кошенят" і щоб не стати черговим "вантажем 200", вони і йдуть на такі методи.

"Бійці пісок сиплять в паливну систему, в танки, щоб не йти в атаку. Я тупі накази не виконую, я відмовляюся просто! Він же відправляв мене на танки, бл * дь, дебіла шматок. Я на * ер послав просто і все..."- заявив російський військовослужбовець.

Нагадаємо, Філатов гнівно висловився про атаку Амурського мосту.

Як Politeka повідомляла, у командуванні "Південь" розповіли, для чого росіяни вигадали цей цинічний фейк.

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