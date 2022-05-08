В Енергодарі та Мелітополі окупанти готуються до «параду Перемоги» на дев'яте травня і проводять обшуки. Про це повідомляють у Запорізькій ОВА на своїй сторінці в Телеграм-каналі.

Вже відомо, що пограбування промислових активів Мелітополя не думає зупинятися. Нещодавно окупанти вивезли всю продукцію та обладнання з заводу "Біол". А днями місцеві зняли на відео склади з награбованим майном, які залізницею везуть до Криму.

"Окупанти щосили намагаються провести заходи щодо святкування 9 травня на зайнятих територіях. Наприклад, в Енергодарі відбирають у місцевих документи і обіцяють віддати саме 9 травня – в надії, що велика кількість українців збереться в одному місці і створить необхідну картинку для російських телеканалів. Правда, свій парад в місті вони називають не парадом, а акцією «Безсмертний полк», – йдеться в повідомленні.

У зверненні помічають, що для нібито переможного заходу в Енергодарі навіть перекривають рух в місті і виїзди з дворів.

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Про це повідомляє спікер Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук.

"Одеська область. Вночі наші сили ППО знищили дві ворожі ракети", - йдеться в повідомленні.

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