Російська пропаганда підказала їй чіткі причинно-наслідкові зв'язки, і тепер жінка щиро вірить, що українців потрібно знищувати.

Російські настрої до 9 травня: парад – "ганебний", перспектив немає, з роботою важко через санкції. Такий висновок зробила росіянка в розмові зі своїм сином-окупантом, який воює в Україні. Перехоплення їхньої розмови опублікували в СБУ.

«Не знаю, до чого цей парад? На*рін він потрібен? Ганебно це все... у всіх настрою немає... дебілізм повний. Всі пониклі ходять, сумні... Ну, велика частина людей. Вони розуміють, що і з роботою туго зараз почалось, з цими санкціями» - розповідає росіянка синові.

Російська пропаганда підказала їй чіткі причинно-наслідкові зв'язки, і тепер жінка щиро вірить, що українців потрібно знищувати, адже саме вони нібито винні у всіх бідах.

«Смажите шашлики, так? Робіть з хохляцьких цих шашлики! Бийте цих гадів!.. Після всього, що вони роблять, гади!» - радить російська самка своєму синку окупанту.

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