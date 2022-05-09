Российская пропаганда подсказала ей четкие причинно-следственные связи, и теперь женщина искренне верит, что украинцев нужно уничтожать.

Российские настроения к 9 мая: парад – "позорный", перспектив нет, с работой тяжело из-за санкций. Такой вывод сделала россиянка в разговоре со своим сыном-оккупантом, который воюет в Украине. Перехват их разговора опубликовали в СБУ.

«Не знаю, к чему этот парад? На*рен он нужен? Позорно это все… У всех настроения нету… Дебилизм полный. Все поникшие ходят, грустные… Ну, большая часть людей. Они понимают, что и с работой туго сейчас настало, с этими санкциями» – рассказывает россиянка сыну.

Российская пропаганда подсказала ей четкие причинно-следственные связи, и теперь женщина искренне верит, что украинцев нужно уничтожать, ведь именно они якобы виноваты во всех бедах.

«Жарите шашлыки, да? Делайте с хохляцких этих шашлыки! Бейте этих гадов!.. После всего, что они делают, гады!» – советует российская самка своему сынку оккупанту.

Напомним, оккупанты начали забирать квартиры у украинцев, что теперь будет с жильем.

Как писала Politeka, выезд украинских мужчин за границу, Шмыгаль сделал новое заявление.

Также Politeka писала, что в разведке сообщили о новой проблеме оккупантов и чем теперь будут бомбить Украину.