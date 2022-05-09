Через постійні черги на кордонах для українців змінили правила ввезення євроблях в країну.

В українському уряді вирішили скоротити кількість пунктів пропуску, через які дозволено ввозити автомобілі для особистого користування громадян. Тепер таких пунктів на кордонах залишилося всього три. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Безкоштовне розмитнення автомобілів поки скасовувати не збираються, але приганяти євробляхи стане важче. Так, Кабмін видав розпорядження №354-р, в якому йдеться про скорочення пунктів пропуску, їх залишилося всього три, через які будуть пропускати такі автомобілі.

Тепер нерозмитнені автомобілі оформляють тільки в трьох пунктах пропуску:

пункт пропуску для міжнародного пасажирського автомобільного сполучення "Устилуг" (на кордоні з Польщею);

міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення "Грушів" (на кордоні з Польщею);

міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення "Малий Березний" (на кордоні зі Словаччиною).

Відзначимо, що раніше в квітні вже були введені деякі обмеження на ввезення євроблях. Тоді їх пропускали через сім прикордонних пунктів пропуску. Відзначається, що саме черги з євроблях на кордоні стали причиною дефіциту палива і перешкодою для швидкого ввезення гуманітарної допомоги.

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