В украинском правительстве решили сократить количество пунктов пропуска, через которые разрешено ввозить автомобили для личного пользования граждан. Теперь таких пунктов на границах осталось всего три. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Бесплатное растаможивание автомобилей пока отменять не собираются, но пригонять евробляхи станет труднее. Так, Кабмин выдал распоряжение №354-р, в котором говорится о сокращении пунктов пропуска, их осталось всего три, через которые будут пропускать такие автомобили.

Теперь нерастаможенные автомобили оформляют только в трех пунктах пропуска:

пункт пропуска для международного пассажирского автомобильного сообщения "Устилуг" (на границе с Польшей);

международный пункт пропуска для автомобильного сообщения "Грушев" (на границе с Польшей);

международный пункт пропуска для автомобильного сообщения "Малый Березный" (на границе со Словакией).

Отметим, что ранее в апреле уже были введены некоторые ограничение на ввоз евроблях. Тогда их пропускали через семь пограничных пунктов пропуска. Отмечается, что именно очереди из евроблях на границе стали причиной дефицита топлива и препятствием для быстрого ввоза гуманитарной помощи.

Напомним, "Россия наметила новое окончание войны": эксперт назвал возможные сроки.

Как сообщала Politeka, Украину будут восстанавливать в три этапа, Шмыгаль озвучил подробности: "План такой...".

Также Politeka писала, что Появились драматические кадры из освобожденного села на Харьковщине, после 74 дней разлуки: "Бог вытрет эти слезы".