Первый из них идет прямо сейчас – строительство начали, не дожидаясь окончания боевых действий.

Восстановление Украины после войны, которую развязала россия, будет происходить в три этапа. При этом первый из них идет прямо сейчас. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина.

Первый этап — оперативное восстановление во время боевых действий: это прежде всего окна, двери, крыша зданий. Параллельно восстанавливается критическая инфраструктура. Разрушенные мосты заменяются понтонными мостами, временно ремонтируются дороги, восстанавливается железная дорога.

Второй этап — восстановление после завершения военных действий. На участие в восстановлении Украины согласились уже около 10 стран.

"Будет определенный этап инвентаризации убытков, разработки проектно-сметных документаций, согласований с партнерами", — поделился Денис Шмыгаль.

В этот этап, помимо прочего, пойдут расселение людей. Поэтому государство будет выкупать имеющееся на рынке жилье и делать заказы на строительство нового.

Третий этап — это полный план восстановления Украины.

Эта часть, по словам Шмыгаля, предусматривает структурные изменения. Например, в каждом городе должен быть мусороперерабатывающий завод, очистные сооружения, качественный водопровод и водоотвод. Также будут внедряться технологии "зеленой" экономики.

То есть план такой. Первый этап восстановления – естественное восстановление во время военных действий. Второй этап – период чрезвычайного положения после завершения военных действий. И третий этап – это полный план восстановления Украины, который предусматривает структурные изменения.

Напомним, оккупанты начали забирать квартиры у украинцев, что теперь будет с жильем.

Как писала Politeka, выезд украинских мужчин за границу, Шмыгаль сделал новое заявление.

Также Politeka писала, что в разведке сообщили о новой проблеме оккупантов и чем теперь будут бомбить Украину.