Восстановление Украины после войны, которую развязала россия, будет происходить в три этапа. При этом первый из них идет прямо сейчас. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина.
Первый этап — оперативное восстановление во время боевых действий: это прежде всего окна, двери, крыша зданий. Параллельно восстанавливается критическая инфраструктура. Разрушенные мосты заменяются понтонными мостами, временно ремонтируются дороги, восстанавливается железная дорога.
Второй этап — восстановление после завершения военных действий. На участие в восстановлении Украины согласились уже около 10 стран.
"Будет определенный этап инвентаризации убытков, разработки проектно-сметных документаций, согласований с партнерами", — поделился Денис Шмыгаль.
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В этот этап, помимо прочего, пойдут расселение людей. Поэтому государство будет выкупать имеющееся на рынке жилье и делать заказы на строительство нового.
Третий этап — это полный план восстановления Украины.
Эта часть, по словам Шмыгаля, предусматривает структурные изменения. Например, в каждом городе должен быть мусороперерабатывающий завод, очистные сооружения, качественный водопровод и водоотвод. Также будут внедряться технологии "зеленой" экономики.
То есть план такой. Первый этап восстановления – естественное восстановление во время военных действий. Второй этап – период чрезвычайного положения после завершения военных действий. И третий этап – это полный план восстановления Украины, который предусматривает структурные изменения.
Напомним, оккупанты начали забирать квартиры у украинцев, что теперь будет с жильем.
Как писала Politeka, выезд украинских мужчин за границу, Шмыгаль сделал новое заявление.
Также Politeka писала, что в разведке сообщили о новой проблеме оккупантов и чем теперь будут бомбить Украину.