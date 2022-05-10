У Міністерстві економіки знайшли вирішення проблеми з бензином на заправках України. Як повідомила глава відомства Юлія Свириденко за підсумками форуму з польськими колегами, вже найближчим часом поставки бензину та іншого палива в Україну будуть налагоджені.
"Зараз Польща може виступати великим транзитером палива для України, забезпечуючи надходження понад 200 тисяч тонн продукції щомісяця. За останній місяць обсяг надходжень ледь склав 60 тисяч тонн", - розповіла віце-прем'єр.
За словами Свириденка, налагодження поставок палива з Польщі в Україну призведе до зникнення черг на заправках вже найближчим часом.
"Також для збільшення відвантажень синхронізували графіки роботи нашої "Укрзалізниці" і польської PKP, які тепер в оперативному режимі можуть миттєво вирішувати проблемні питання", - підсумувала міністр економіки.
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