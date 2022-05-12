В Україні для абітурієнтів відкрили спеціальну "гарячу лінію", де консультуватимуть лише з одного питання.

В Українському центрі оцінювання якості освіти відкрили спеціальну "гарячу лінію", яка працюватиме для консультацій абітурієнтів 2022 року в обмежений період. Про це повідомили у Міністерстві освіти.

Повідомляється, що оператори цієї "гарячої лінії" консультуватимуть випускників тільки з питань, які стосуються логінів і паролів для входу на інформаційну сторінку. У МОН також підкреслюють, що "гаряча лінія" працюватиме в період з 12 по 19 травня.

Телефони "гарячої лінії":

+38 095 523 46 47;

+38 066 680 55 28;

+38 068 146 02 21;

+38 068 142 05 95.

Однак, якщо у абітурієнтів виникають інші питання щодо спрощеного ЗНО цього року, вони можуть звертатися до УЦОЯО за номером +38 095 903 95 10, або звернутися до регіональних центрів оцінки якості освіти.

"Інформаційна сторінка - важливий канал комунікації з УЦОЯО. Саме тут у другій половині травня слід обов'язково підтвердити своє бажання проходити НМТ і повідомити організаторам про те, в якому регіоні будете в липні", – йдеться в повідомленні МОН.

Напередодні тестування на інформаційній сторінці повідомлять про дату, місце і час складання спрощеного ЗНО. Також на сторінці необхідно сформувати запрошення-перепустку, а вже в серпні можна буде дізнатися результати.

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