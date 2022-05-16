О тяжелой ситуации в регионе рассказала в своем Фейсбук украинская омбудсмен Людмила Денисова.
По ее словам, на сегодняшний день в Херсонской области остается около 500 тысяч человек, при том, что до войны эта цифра была в два раза больше. У людей нет возможности выехать на подконтрольную Украине территорию, а передвижение по самой области крайне ограничено.
Большой опасностью для Херсона и области становится то, что рашисты отказываются пропускать волонтеров с гуманитарной помощью и попросту грабят гуманитарные грузы. Мэр Херсона Игорь Колыхаев предупредил, что в городе уже через две недели закончатся медикаменты, осталось совсем мало лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний, не хватает кислорода, а растворы для капельниц уже закончились. Аналогичные проблемы наблюдаются и по всей области.
«Как гуманитарку россияне раздают продукты 5-летней давности и лекарства, у которых истек срок годности. При этом в обмен на них требуют паспортные данные, списки пенсионеров, социальных работников и просто людей, проживающих в той или иной общине», - рассказала Денисова.
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Омбудсмен добавила, что обратится в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину с просьбой учесть эти факты нарушений прав человека России в Украине.
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