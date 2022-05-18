Війна з Україною добиває російську флотилію, причому навіть ті кораблі, які не опиняються під вогнем.
Як повідомив військовий оглядач Олександр Коваленко, на борту малого ракетного корабля проекту 21631 "Інгушетія" в черговий раз вийшов з ладу корабельний комплекс керованого озброєння 3м-47-01 "Гибка". Минулого разу комплекс відмовив 22 березня.
"Хочу відзначити, що це найбільш сучасний комплекс з наявних в російському флоті, розроблений в 2000-х. Проти НАТО вони зібралися воювати...",- каже аналітик.
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Нагадаємо, окупанти після провалу змінили тактику - в чому вона полягає.
Також повідомлялося, що західноєвропейські політики почали турбуватися щодо того, що Україна дійсно може перемогти у війні проти Путіна.
Крім того Politeka.net писала, що в офісі президента України тривають дискусії щодо мобілізації після 24 травня.