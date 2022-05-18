Война с Украиной добивает российскую флотилию, причём даже те корабли, которые не оказываются под огнём.
Как сообщил военный обозреватель Александр Коваленко, на борту малого ракетного корабля проекта 21631 "Ингушетия" в очередной раз вышел из строя корабельный комплекс управляемого вооружения 3М-47-01 "Гибка". В прошлый раз комплекс отказал 22 марта.
"Хочу отметить, что это наиболее современный комплекс из имеющихся в российском флоте, разработанный в 2000-х. Против НАТО они собрались воевать...", - говорит аналитик.
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Напомним, оккупанты после провала изменили тактику - в чем она заключается.
Также сообщалось, что западноевропейские политики начали беспокоиться относительно того, что Украина действительно может победить в войне против Путина.
Кроме того Politeka.net писала, что в Офисе президента Украины идут дискуссии относительно мобилизации после 24 мая.