Про це, як пише Politeka.net, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Таку заяву він зробив на брифінгу з нідерландським колегою Вопке Гукстрою в Гаазі.

«Я завжди віддаю перевагу справедливості. Тому Україна просить Нідерланди підтримати її ідею створення спеціального трибуналу. Я направив листи десяткам міністрів закордонних справ, включаючи Вопке, пропонуючи цю ідею для розгляду. Я з нетерпінням чекаю позиції Нідерландів», - заявив Кулеба.

На зустрічі з Вопкою Гукстрой глава МЗС також обговорив можливу допомогу Нідерландів у майбутньому відновленні України.

Додамо, що тим часом стало відомо, що в Україну їдуть експерти для розслідування військових злочинів Росії.

Так, до нашої країни прибуде команда з 42 фахівців з Гааги, - про це повідомив прокурор Міжнародного кримінального суду (ICC) Карім Хан.

Експерти мають опитати свідків, зібрати та проаналізувати докази та надати підтримку національним слідчим у зборі доказів. Крім того, команда працюватиме разом із французькими судмедекспертами, які вже перебувають в Україні.

Раніше Карім Хан зробив заяву щодо військових злочинів, які скоєні російською армією в Україні.

«Нюрнберг ясно дав зрозуміти: злочини скоюються окремими особами, а чи не абстрактними утвореннями. Люди не можуть за законами війни робити те, чого вони хочуть, безкарно. Ніхто не може бути вищим за закон», - зазначав прокурор Міжнародного кримінального суду.

Відзначимо, що Карім Хан під час візиту до Бучі заявив, що Україна є місцем злочину.

"Ми тут, тому що ми маємо підстави вірити, що були скоєні злочини в рамках юрисдикції Міжнародного кримінального суду. Ми повинні розсіяти туман війни, щоб дізнатися правду", - говорив він.

Раніше повідомлялося, що план росії щодо захисників "Азовсталі" розсекретив американський Інститут вивчення війни.

Також Politeka.net писала, що ворог веде наступ відразу у п’яти напрямках.

Крім того Politeka.net писала, що в офісі президента України тривають дискусії щодо мобілізації після 24 травня.