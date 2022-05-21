Президент України Володимир Зеленський пропонує країнам-партнерам підписати багатосторонній договір для передачі заарештованих російських коштів і активів на відновлення України. Про це глава держави заявив під час вечірнього звернення.

"Ми пропонуємо партнерам підписати багатосторонній договір і створити механізм, завдяки якому кожен і кожна, хто постраждав від дій Росії, зможе отримати компенсацію всіх втрат", - підкреслив Зеленський.

За його словами, на основі такого договору російські кошти і майно, які знаходяться в юрисдикціях держав-партнерів, повинні бути заарештовані або заморожені, а потім конфісковані і направлені в спеціально створений фонд, з якого всі, хто постраждав від російської агресії, зможуть отримати відповідну компенсацію.

"Це буде точно справедливо. І Росія відчує справжню вагу кожної ракети, кожної бомби і кожного снаряда, які вона випустила по нас", - підкреслив глава держави.

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