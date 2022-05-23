Рашисти продовжують підготовку до нового наступу на південному напрямку. Створюються умови для подальших наступальних дій - російські війська зосереджені на будівництві другорядних рубежів оборони, посиленні систем ППО, веденні розвідки і обстрілі українських позицій.
Про це говориться у звіті Інституту вивчення війни.
Зокрема окупанти роблять це на південному напрямку. Також військові експерти вважають, що такі дії окупантів можуть вказувати на підготовку до контрнаступів Збройних сил України і до затяжних операцій на півдні в цілому.
У такому випадку метою наступу військ рф може бути бажання захистити тимчасово окупований ними Херсон від контратак українських захисників.
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Крім того, за минулу добу російські загарбники продовжували наносити ракетно-артилерійські удари по Запорізькій, Херсонській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.
Також повідомляється про випадки дій українських партизанів проти представників колабораціоністів і російських артилерійських систем в Енергодарі та Мелітополі, що свідчить про триваючий і організований український опір на окупованих територіях України.
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