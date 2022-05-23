Целью наступления войск рф может быть желание защитить временно оккупированные территории.

Рашисты продолжают подготовку к новому наступлению. Создаются условия для последующих наступательных действий - российские войска сосредоточены на строительстве второстепенных рубежей обороны, усилении систем ПВО, ведении разведки и обстреле украинских позиций.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

В частности оккупанты делают это на южном направлении. Также военные эксперты считают, что такие действия оккупантов могут указывать на подготовку к контрнаступлениям Вооруженных сил Украины и к затяжным операциям на юге в целом.

В таком случае целью наступления войск рф может быть желание защитить временно оккупированный ими Херсон от контратак украинских защитников.

Кроме того, за прошедшие сутки российские захватчики продолжали наносить ракетно-артиллерийские удары по Запорожской, Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областям.

Также сообщается о случаях действий украинских партизан против представителей коллаборационистов и российских артиллерийских систем в Энергодаре и Мелитополе, что свидетельствует о продолжающемся и организованном украинском сопротивлении на оккупированных территориях Украины.

Напомним, что Беларусь разворачивает дополнительные подразделения на границе с Украиной.

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