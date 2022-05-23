Окупанти відкрито обговорюють по телефону, як гвалтують українців, мародерять і влаштовують масові злочини.

Окупанти обговорюють останні новини в підрозділі на новому перехопленні, який опублікували в ГУР Міноборони. Зокрема, двоє чоловіків з так званої "ДНР" обговорюють злочини окупантів - зґвалтування, мародерство, масові злочини.

Нещодавно їм довели інформацію про те, що обіцяної колись ротації можна навіть не чекати:

"Поки Донецьку, Луганську область не "звільнять", взагалі за ротацію можете забути. А далі ми не рухаємося, тому що все угруповання знаходиться в "ДНР". Коли вони там закінчать, вони перекидають сюди війська і почнемо рухатися".

Далі вони обговорюють злочини окупаційної армії в Україні:

"Розповідали за 125 полк. Аж до того, що зґвалтували восьмирічну дівчинку, взяли та згвалтували. Мародерство. "Віджали" у когось заправку. У людей забирали паливо, через цю заправку продавали. Командир полку, командири батальйонів та їх помічники".

"Днровець" попереджає свого співрозмовника, щоб той був обережнішим і не може зрозуміти, чому він бере участь у російській "спецоперації".

Нагадаємо, що Білорусь розгортає додаткові підрозділи на кордоні з Україною.

Як повідомляла Politeka, окупантів знову розгромили на переправі через Сіверський Донець, подробиці бою.

Також Politeka писала, що у Чорному морі помітили новітній російський фрегат "Адмірал Макаров".