Оккупанты обсуждают последние новости в подразделении на новом перехвате, который опубликовали в ГУР Минобороны. В частности, двое мужчин из так называемой "ДНР" обсуждают преступления оккупантов - изнасилование, мародерство, массовые преступления.
Недавно им довели информацию о том, что обещанной когда-то ротации можно даже не ждать:
"Пока Донецкую, Луганскую область не "освободят", вообще за ротацию можете забыть. А дальше мы не двигаемся, потому что вся группировка находится в "ДНР". Когда они там закончат, они перебрасывают сюда войска и начнем двигаться".
Дальше они обсуждают преступления оккупационной армии в Украине:
"Рассказывали за 125 полк. Вплоть до того, что изнасиловали восьмилетнюю девочку, взяли и изнасиловали. Мародерство. "Отжали" у кого-то заправку. У людей забирали топливо, через эту заправку продавали. Командир полка, командиры батальонов и их помощники".
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"ДНРовец" предупреждает своего собеседника, чтобы тот был осторожнее и не может понять, почему он участвует в российской "спецоперации".
Напомним, что Беларусь разворачивает дополнительные подразделения на границе с Украиной.
Как сообщала Politeka, оккупантов снова разгромили на переправе через Северский Донец, подробности боя.
Также Politeka писала, что в Черном море заметили новейший российский фрегат "Адмирал Макаров".