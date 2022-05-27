У ці дні маленькі та юні українці мали б стояти на урочистих лінійках і під звуки останнього дзвоника мріяти про літні подорожі, зустрічі з друзями та пригоди.

Але замість цього мільйони українських дітей були змушені покинути свої домівки, а біля їхніх школ тепер звучить не останній дзвоник, а канонада ворожих гармат.

Те, на що перетворив «руський мір» школи на Луганщині показав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«В наших дітей сьогодні не було традиційного свята…в нас, взагалі, зараз свят немає. Ті школярі, яких батьки забрали в безпеку - змогли почути Останній дзвоник онлайн. Ті діти, які досі залишаються в бомбосховищах області - слухали канонаду.

Діти на окупованих територіях сьогодні не змогли сказати українською - до зустрічі у вересні!

Діти втрачають свої шкільні роки, коли вони мали б лише отримувати знання та готуватися до дорослого життя…зараз наші діти вже дорослі.

Вибачити втрачене дитинство неможливо…Наші школи - це пусті цегляні коробки, через розбиті вікна дме вітер, запах згарища, замість парт - лише металеві основи…на вцілілих дошках застигло 23 лютого…», - написав Гайдай на своїй сторінці в Facebook, додавши до посту страшні фото.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що окупанти знищили нову школу в Авдіївці.

Також з'явилася інформація, чи зможуть українські діти піти в школу з 1 вересня.

Крім того повідомлялося, що ЗНО-2022 складатимуть онлайн, обмудсмен розкрив абітурієнтам подробиці.