Жителі так званих "Л/ДНР" відмовляються брати на себе відповідальність за ситуацію на своїй землі.

Про те, які настрої панують на окупованих територіях, розповів для "Радіо НВ» радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

За його словами, жителі "республік" вважають, що ніяк не впливають на те, що відбувається на їхній землі.

"Я проводив фокус-групи та опитування на окупованій території і вони дуже чітко показують, що ці люди вважають себе такими "жертвами долі". Тобто, "ну, так сталося, нас кинули і Україна і Росія. Росіяни наші рідні не взяли нас до себе", - розповів Андрусів.

Він пояснив, що таке мислення стає наслідком фаталізму. Люди вірять, що ніяк не можуть вплинути на свою реальності і вважають себе заручниками ситуації.

Андрусів уточнив, що опитування вони проводили під виглядом соціологів з самої умовної «ДНР».

"Ці люди не вірять ні в яке майбутнє, вони не вірять в поліпшення або погіршення. Вони вважають, що з ними сталася трагедія і вони просто в ній живуть", - пояснив логіку місцевих жителів радник глави МВС.

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