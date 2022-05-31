Она попросила не трогать мирных людей и пообещала отомстить за то, что творят оккупанты на ее родной земле.

Сегодня ночью россияне обстреляли жилые дома в Славянске Донецкой области. Как результат - по меньшей мере трое погибших мирных жителей и шестеро раненых.

Одна из жительниц города, чья квартира была разбита российской ракетой, эмоционально обратилась к рашистам. Видео было опубликовано на Youtube-канале UA TV.

Плача, женщина обратилась к россиянам и заявила, что не понимает, почему россияне творят такое с ее городом.

"Зачем вы нас разрушаете? Мы сами разберемся! Зачем вы убиваете наших детей? Не лезьте к нам, я вас очень прошу! Уйдите от нас, если вы люди. Если у вас есть матери, братья. У меня брат русский, я украинка. Зачем вы это творите? Чего вы пристали к нам?" - заявила в слезах женщина.

Она попросила не трогать мирных людей и пообещала отомстить за то, что творят оккупанты на ее родной земле. Она также призналась, что ранее считала жителей соседней страны братьями, однако сейчас оккупанты ведут беспорядочные обстрелы Славянска, не считаясь с мирным населением.

"Чего вы к нашему Славянску пристали, не трогайте нас! Я вас поубиваю, сволочей, твари бессовестные! Я считала вас братьями, зачем вы с нами так? Зачем вы пришли, мы разберемся сами! Мы вас не трогали, зачем вы нас трогаете? А если нет, я приду вас убивать сама!", - пообещала эмоционально женщина.

Напомним, что россияне вошли на окраины Северодонецка, число жертв среди жителей растет.

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