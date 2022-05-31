Он сам понимает ситуацию и не собирается продлевать действующий контракт.

Российские оккупанты обсуждают способы скорейшего возвращения с войны. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, публикуя запись перехваченного разговора одного из захватчика с отцом.

На записи отец объясняет своему сыну-оккупанту, как можно быстрее вернуться домой:

"Если снова начнут уговаривать. Там просто ребята… звонили им. Говорили, что полк расформировали. Посадили многих. Кого в комендатуру, кого в прокуратуру. Не верьте этим сказкам вообще. "Садите" говори и все".

В ответ оккупант соглашается и заявляет, что никаких бумаг не будет подписывать. По его словам, он сам понимает ситуацию и не собирается продлевать действующий контракт:

"Да, я знаю, не волнуйся. Мне оно не нужно. Говорю, ничего не подпишу. Никуда меня не повезут. Повезут – п…ы получат. Будут сидеть. И будет у него ниже моего звание, будет не адмирал. "Петух" на зоне будет".

Напомним, что возможности армии рф снижаются, оккупанты столкнулись с массой проблем.

Как сообщала Politeka, в рф уже заканчиваются места на кладбищах.

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