У Кабміні розповіли, коли на українських заправках зникнуть черги, і що для цього потрібно.

Черги за паливом на українських заправках зникнуть після того, як будуть забезпечені його запаси мінімум на 2 тижні – зараз такі запаси становлять 7-8 днів. Про це заявила міністр економіки України Юлія Свириденко в ефірі Всеукраїнського телемарафону.

"Ситуація виправляється. Звичайно, черги є... Треба починати з того, що в країні війна, і був знищений нафтопереробний завод, який забезпечував нас і дизелем, і бензином, і нам з березня-квітня довелося повністю 97% каналів імпорту палива переорієнтувати на те, щоб знайти ці нові канали, забезпечити фізичний обсяг ресурсу і доставити його в країну", - сказала Свириденко.

За її словами, якщо в березні було імпортовано 60 тис.тонн пального, то в квітні цей обсяг зріс до 191 тис. тонн, а в травні – до 380 тис. тонн. У червні ж, за прогнозами міністра, імпорт палива може скласти 600 тис.тонн.

Свириденко підкреслила, що попит буде задоволений в повному обсязі тоді, коли запаси в операторів будуть достатні мінімум на 2 тижні.

"У нас зараз запаси після того, як була відпущена ціна, ростуть – в критичні дні це було 2-3 доби, зараз це на 7-8 днів запасів пального і по дизелю, і по бензину. Звичайно, що до війни це було 15-16 діб. Коли ми зможемо досягти хоча б такого обсягу запасів, можна буде стверджувати, що черги зникнуть. Зараз ми не можемо констатувати, що бензину і дизеля немає – є, але не в достатній кількості", - сказала міністр.

За її словами, з ринку Європи імпортується максимально можливий обсяг, і вже були перші поставки з США. "Звичайно, Європа не була готова до такого підвищеного попиту з України, але зараз ми доставляємо звідусіль", - підкреслила Свириденко.

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