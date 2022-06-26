Дві жорсткі заборони ввели в Києві, а новий законопроект може поширити одне з цих правил на всю Україну.

Центр протидії дезінформації при РНБО спростував деякі фейки щодо феєрверків та пересуванранспортня Києвом на ті без системи шумопоглинання.

Повідомляється, що Київрада ухвалила рішення про заборону продажу феєрверків, салютів і піротехнічних засобів, а також їх запуск на період дії воєнного стану на території України та 30 днів після його припинення чи скасування на території Києва. В ЦПД попереджають, що відмовки про те, що активні бойові дії точаться на Сході та Півдні, а запустити салют в Києві нібито не зле, не працюють.

Також Київрада заборонила рух столицею транспортних засобів, у конструкції яких є система випуску відпрацьованих газів з прямотоком та інші вихлопні системи, де відсутній шумопоглинач, до скасування режиму ВС на всій території України.

У ЦПД попередили, що в любителів шумної їзди не вийде спокійно зняти глушник з авто та просто сплатити штраф за порушення.

"Якщо є переобладнання, яке порушує розділ 31 ПДР, такий транспортний засіб може бути вилучений поліцією на спецмайданчик", — сказано в повідомленні.



Наразі зареєстровано законопроект про заборону салютів та феєрверків на час воєнного стану по всій території України.

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