Центр протидії дезінформації при РНБО спростував деякі фейки щодо феєрверків та пересуванранспортня Києвом на ті без системи шумопоглинання.
Повідомляється, що Київрада ухвалила рішення про заборону продажу феєрверків, салютів і піротехнічних засобів, а також їх запуск на період дії воєнного стану на території України та 30 днів після його припинення чи скасування на території Києва. В ЦПД попереджають, що відмовки про те, що активні бойові дії точаться на Сході та Півдні, а запустити салют в Києві нібито не зле, не працюють.
Також Київрада заборонила рух столицею транспортних засобів, у конструкції яких є система випуску відпрацьованих газів з прямотоком та інші вихлопні системи, де відсутній шумопоглинач, до скасування режиму ВС на всій території України.
У ЦПД попередили, що в любителів шумної їзди не вийде спокійно зняти глушник з авто та просто сплатити штраф за порушення.
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"Якщо є переобладнання, яке порушує розділ 31 ПДР, такий транспортний засіб може бути вилучений поліцією на спецмайданчик", — сказано в повідомленні.
Наразі зареєстровано законопроект про заборону салютів та феєрверків на час воєнного стану по всій території України.
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