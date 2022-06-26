Два жестких запрета ввели в Киеве, а новый законопроект может распространить одно из этих правил на всю Украину.

Центр противодействия дезинформации при СНБО опроверг некоторые фейки относительно фейерверков и передвижения по Киеву на транспорте без системы шумопоглощения.



Сообщается, что Киевсовет принял решение о запрете продажи фейерверков, салютов и пиротехнических средств, а также их запуск на период действия военного положения на территории Украины и 30 дней после его прекращения или отмены на территории Киева. В ЦПД предупреждают, что отговорки о том, что активные боевые действия идут на Востоке и Юге, а запустить салют в Киеве якобы не зло, не работают.

Также Киевсовет запретил движение по столице транспортных средств, в конструкции которых есть система выпуска отработанных газов с прямотоком и другие выхлопные системы, где отсутствует шумопоглотитель, до отмены режима ВС на всей территории Украины.

В ЦПД предупредили, что у любителей шумной езды не получится спокойно снять глушитель с авто и просто оплатить штраф за нарушение.

"Если есть переоборудование, которое нарушает раздел 31 ПДД, такое транспортное средство может быть изъято полицией на спецплощадку", — сказано в сообщении.



Сейчас зарегистрирован законопроект о запрете салютов и фейерверков на время военного положения по всей территории Украины.

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