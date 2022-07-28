У МОЗ констатували, що COVID-19 нікуди не зник – він мутує і намагається ухилитися від імунної відповіді.

Новий різновид штаму COVID-19 "Омікрон", який називають типом "ВА.5", вже зафіксували в Україні. Про це повідомляється в Telegram Міністерства охорони здоров'я України.

Наразі сім випадків захворювання зафіксовано у Чернівецькій області, проте також не виключено його наявність в інших регіонах. Цього нам тільки не вистачало.

У зв'язку з цим у МОЗ констатували, що COVID-19 нікуди не зник – він мутує і намагається ухилитися від імунної відповіді. До того ж, Україна мало чим відрізняється від європейських країн, де цей підтип активно поширюється.

У відомстві нагадали, що ефективним захистом людини від штаму Омікрон є три дози вакцини мРНК, внаслідок чого виробляється клітинний імунітет, що запобігає тяжкому перебігу інфекції, госпіталізації та смерті.

Варто зазначити, що протягом останніх двох тижнів у світі спостерігається помітне зростання кількості хворих на COVID-19. Експерти обґрунтовують це зростання новими штамами вірусу, які поширюються з червня цього року і є заразнішими, ніж попередні.

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