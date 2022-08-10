Отримувати соціальні послуги та виплати тепер можна на підставі довідки від ДМС України або Є-Документа.

Як повідомляє Politeka.net посиланням на Урядовий портал, таку можливість внутрішньо переміщені особи мають з 7 серпня.

Підкреслюється, що такі зміни спрощують отримання послуг людям, які перемістилися із районів бойових дій та втратили документи.

«Відтепер вони можуть ставати на облік, реєструватись та отримувати допомогу від держави як внутрішньо переміщені особи навіть без наявності паспорта», - зазначається в повідомленні.

Натомість ВПО достатньо надати довідку від ДМС України або тимчасовий документ, який посвідчує особу під час воєнного стану – Є-Документ, доступний у застосунку «Дія».

Також зазначається, що довідку про те, що особа звернулась за оформленням паспорта (ID-картки або паспорта-книжечки) можна отримати у підрозділах ДМС, у центрах надання адміністративних послуг або в центрах обслуговування громадян «Паспортний сервіс».

Крім того, громадяни можуть отримати довідку про те, що особа звернулася за оформленням паспорта-книжечки або вклеювання до нього фотокартки при досягненні 25-, 45-річного віку.

«Але такий документ оформляється лише в територіальному підрозділі ДМС України», - попередили українців.

Нагадаємо, що внутрішньо переміщені особи, незалежно від регіону, отримали однакові права. Днями президент України Володимир Зеленський підписав Закон України 2417-IX «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» щодо приведення окремих його положень у відповідність до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».

Додамо, що тим часом стало відомо, що Уряд погодив виділення 44,3 мільйона гривень з резервного фонду для фінансування перших переможців програми грантів на розвиток переробного бізнесу.

Так, учасники програми, які набрали найбільшу кількість балів за свої бізнес-проекти, отримають кошти на обладнання, матеріали, сировину тощо вже найближчим часом.

Нагадаємо, також повідомлялось про введення особливого режиму із 11 серпня.

Крім того, Politeka.net писала, що росіяни ридають, тікаючи з окупованого Криму.

Також повідомлялось про нову функцію від ПриватБанку.