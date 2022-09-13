Про це, як пише Politeka.net, повідомили в «Укрпошті». Так, згідно з офіційною заявою, наступними, хто зайде в щойно звільнені населені пункти після українських військових, буде українська пошта і українські пенсії.
Відомо, що на першому етапі доставка буде відбуватись пересувними відділеннями з Харкова, харківською командою або працівниками Дніпровської дирекції на Херсонщині.
Місцеві працівники «Укрпошти» зможуть повернутися до свої робочих місць віже після проведення відповідних перевірок.
Додамо, що тих, хто добровільно отримав російскі паспорти з «Укрпошти» звільнять.
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«Таких нам вже почали "зливати", тож проведемо ревізію зради як слід», - йдеться у повідомленні.
Тим часом Пенсійний фонд інформує, що станом на 12 вересня на пенсійні виплати спрямовано 24,0 млрд грн, в тому числі 6,4 млрд грн – на виплату пенсій через АТ “Укрпошта”, 17,6 млрд грн – через уповноважені банки.
Уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100 % профінансованих сум.
За повідомленням АТ “Укрпошта” станом на 11 вересня доставлено 56,1 % профінансованих сум.
Нагадаємо, на деокупованих територіях Харківщини затримали російських вчителів, які приїхали навчати українських дітей по російським програмам – яке покарання на них чекає.
Також повідомлялось, хто з українців має право на компенсацію за зруйноване чи пошкоджене житло.
Крім того, Politeka.net писала, що створено єдиний номер для екстреної допомоги.