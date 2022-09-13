Про це, як пише Politeka.net, повідомили в «Укрпошті». Так, згідно з офіційною заявою, наступними, хто зайде в щойно звільнені населені пункти після українських військових, буде українська пошта і українські пенсії.

Відомо, що на першому етапі доставка буде відбуватись пересувними відділеннями з Харкова, харківською командою або працівниками Дніпровської дирекції на Херсонщині.

прапор України, звільнення територій від окупації

Місцеві працівники «Укрпошти» зможуть повернутися до свої робочих місць віже після проведення відповідних перевірок.

Додамо, що тих, хто добровільно отримав російскі паспорти з «Укрпошти» звільнять.

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«Таких нам вже почали "зливати", тож проведемо ревізію зради як слід», - йдеться у повідомленні.

Тим часом Пенсійний фонд інформує, що станом на 12 вересня на пенсійні виплати спрямовано 24,0 млрд грн, в тому числі 6,4 млрд грн – на виплату пенсій через АТ “Укрпошта”, 17,6 млрд грн – через уповноважені банки.

Уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100 % профінансованих сум.

За повідомленням АТ “Укрпошта” станом на 11 вересня доставлено 56,1 % профінансованих сум.

Нагадаємо, на деокупованих територіях Харківщини затримали російських вчителів, які приїхали навчати українських дітей по російським програмам – яке покарання на них чекає.

Також повідомлялось, хто з українців має право на компенсацію за зруйноване чи пошкоджене житло.

Крім того, Politeka.net писала, що створено єдиний номер для екстреної допомоги.