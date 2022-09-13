Укрпошта вже готується терміново доставити пенсії там, де їх давно чекають, тобто на звільнених територіях.

Про це, як пише Politeka.net, повідомили в «Укрпошті». Так, згідно з офіційною заявою, наступними, хто зайде в щойно звільнені населені пункти після українських військових, буде українська пошта і українські пенсії.

Відомо, що на першому етапі доставка буде відбуватись пересувними відділеннями з Харкова, харківською командою або працівниками Дніпровської дирекції на Херсонщині.

Місцеві працівники «Укрпошти» зможуть повернутися до свої робочих місць віже після проведення відповідних перевірок.

Додамо, що тих, хто добровільно отримав російскі паспорти з «Укрпошти» звільнять.

«Таких нам вже почали "зливати", тож проведемо ревізію зради як слід», - йдеться у повідомленні.

Тим часом Пенсійний фонд інформує, що станом на 12 вересня на пенсійні виплати спрямовано 24,0 млрд грн, в тому числі 6,4 млрд грн – на виплату пенсій через АТ “Укрпошта”, 17,6 млрд грн – через уповноважені банки.

Уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100 % профінансованих сум.

За повідомленням АТ “Укрпошта” станом на 11 вересня доставлено 56,1 % профінансованих сум.

Нагадаємо, на деокупованих територіях Харківщини затримали російських вчителів, які приїхали навчати українських дітей по російським програмам – яке покарання на них чекає.

Також повідомлялось, хто з українців має право на компенсацію за зруйноване чи пошкоджене житло.

Крім того, Politeka.net писала, що створено єдиний номер для екстреної допомоги.