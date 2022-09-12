Майно багатьох українців було знищено чи пошкоджене внаслідок збройної агресії Росії проти нашої держави, але вони можуть розраховувати на компенсацію.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Міністерство юстиції України, подати повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно можуть як фізичні, так і юридичні особи об’єкти нерухомого майна яких було знищено або пошкоджено внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією рф, з 19 лютого 2014 року.

Сам ця дата є початком тимчасової окупації росією окремих територій України.

Отже з часом на компенсацію можуть розраховувати фізичні особи, які є власниками відповідного нерухомого майна або замовниками будівництва щодо об’єктів будівництва; членами житлово-будівельних (житлових) кооперативів, які викупили квартиру, інше житлове приміщення кооперативу, але не оформили право власності на нього; особами, які здійснили інвестування та фінансування будівництва об’єктів, щодо яких отримано право на виконання будівельних робіт (зокрема, прийнятих в експлуатацію об’єктів, щодо яких не оформлено право власності); спадкоємцями зазначених осіб.

Також на коспенсацію можуть розраховувати юридичні особи, які є власниками (балансоутримувачами) відповідного нерухомого майна або замовниками будівництва щодо об’єктів будівництва, або за якими таке майно (об’єкти будівництва) закріплено на праві господарського відання чи праві оперативного управління; особами, які здійснили інвестування та фінансування будівництва об’єктів, щодо яких отримано право на виконання будівельних робіт (зокрема прийнятих в експлуатацію об’єктів, щодо яких не оформлено право власності); об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, управителями багатоквартирних будинків, житлово-будівельними (житловими) кооперативами, які здійснюють утримання відповідних будинків; спадкоємцями зазначених вище фізичних осіб; правонаступниками осіб, зазначених юридичних осіб.

Нагадаємо, що тим часом стало відомо, що росія зруйнувала у місті Ізюм Харківської області всі медичні заклади. Загалом у місті знищено понад 80% всієї інфраструктури.

Також нагадаємо, що з 26 серпня запрацював Реєстр пошкодженого та знищеного майна. Це база даних, з інформацією щодо всієї постраждалої від агресії росії інфраструктури — житлової, транспортної та соціальної.

За попередніми підрахунками ворог завдав прямих збитків інфраструктурі України на 113,5 млрд доларів — тож на країну чекає відбудова безпрецедентного масштабу.

Раніше Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов зазначив, що Уряд прийняв важливе рішення, яким визначив порядок фіксації руйнувань та пошкоджень житлових будівель та споруд.

Нагадаємо, було створено єдиний номер екстреної допомоги.

Також повідомлялось, що суму компенсації підвищать - з якої дати і що для цього треба зробити.

Крім того, Politeka.net писала про нові правила призначення виплат.