Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в "Укрпочте". Так, согласно официальному заявлению, следующими, кто зайдет в только что освобожденные населенные пункты после украинских военных, будет украинская почта и украинские пенсии.
Известно, что на первом этапе доставка будет производиться передвижными отделениями из Харькова, харьковской командой или работниками Днепровской дирекции в Херсонской области.
Местные работники «Укрпочты» смогут вернуться к своим рабочим местам после проведения соответствующих проверок.
Добавим, что тех, кто добровольно получил российские паспорта из «Укрпочты» уволят.
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«Таких нам уже начали "сливать", так что проведем ревизию измены как следует», - говорится в сообщении.
Между тем, Пенсионный фонд информирует, что по состоянию на 12 сентября на пенсионные выплаты направлено 24,0 млрд грн, в том числе 6,4 млрд грн - на выплату пенсий через АО "Укрпочта", 17,6 млрд грн - через уполномоченные банки.
Уполномоченными банками зачислено на счета пенсионеров 100% профинансированных сумм.
По сообщению АО "Укрпочта" по состоянию на 11 сентября доставлено 56,1% профинансированных сумм.
Напомним, на деоккупированных территориях Харьковщины задержали российских учителей, приехавших учить украинских детей по российским программам – какое наказание им грозит.
Также сообщалось, кто из украинцев имеет право на компенсацию за разрушенное или поврежденное жилье.
Кроме того, Politeka.net писала, что создан единый номер для экстренной помощи.