Укрпочта уже готовится срочно доставить пенсии там, где их давно ждут, то есть на освобожденных территориях.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в "Укрпочте". Так, согласно официальному заявлению, следующими, кто зайдет в только что освобожденные населенные пункты после украинских военных, будет украинская почта и украинские пенсии.

Известно, что на первом этапе доставка будет производиться передвижными отделениями из Харькова, харьковской командой или работниками Днепровской дирекции в Херсонской области.

Местные работники «Укрпочты» смогут вернуться к своим рабочим местам после проведения соответствующих проверок.

Добавим, что тех, кто добровольно получил российские паспорта из «Укрпочты» уволят.

«Таких нам уже начали "сливать", так что проведем ревизию измены как следует», - говорится в сообщении.

Между тем, Пенсионный фонд информирует, что по состоянию на 12 сентября на пенсионные выплаты направлено 24,0 млрд грн, в том числе 6,4 млрд грн - на выплату пенсий через АО "Укрпочта", 17,6 млрд грн - через уполномоченные банки.

Уполномоченными банками зачислено на счета пенсионеров 100% профинансированных сумм.

По сообщению АО "Укрпочта" по состоянию на 11 сентября доставлено 56,1% профинансированных сумм.

Напомним, на деоккупированных территориях Харьковщины задержали российских учителей, приехавших учить украинских детей по российским программам – какое наказание им грозит.

Также сообщалось, кто из украинцев имеет право на компенсацию за разрушенное или поврежденное жилье.

Кроме того, Politeka.net писала, что создан единый номер для экстренной помощи.