Як передає Politeka.net з посиланням на міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова, опалювальний сезон розпочнеться вчасно, без жодних перенесень та змін.
«Він почнеться як і планували: як тільки протягом 3 днів середньодобова температура буде нижче +8 °C. Навіть погода на нашому боці», — наголосив Чернишов, додавши, що у майже 4 тисяч населених пунктах знову є світло.
Без електрики поки залишаються 8 населених пунктів, роботи там завершать найближчими днями.
Додамо, тим часом прем’єр-міністр Денис Шмигаль вкотре нагадав українцям, що зима буде важкою.
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«Ще раз закликаємо всіх ретельно готуватися до зими. Бажано, аби в кожної родини був запас необхідних базових речей: теплий одяг, свічки, ліхтарики, батарейки. Це важливо підготувати на випадок, якщо внаслідок масованих ракетних обстрілів зникне світло чи тепло», - підкреслив Шмигаль.
Зі його словами, готовність до опалювального сезону по країні більш ніж 90%. Крім того, підготовлені спеціальні пункти обігріву, розроблено плани евакуації на випадок неможливості швидкого відновлення критичної інфраструктури.
Також Шмигаль закликав після увімкнення опалення заощаджувати газ і вугілля. А, це, наголосив прем’єр-міністр, означатиме зменшення температури в квартирах.
«Мінімально допустиме значення цієї зими буде 16 градусів, а середнє — 18 градусів. Це необхідність і це наш внесок у перемогу. Адже від кожного з нас залежить, як ми пройдемо цю зиму», - налогосив Денис Шмигаль.
Крім того, прем’єр-міністр попросив українців максимально економити енергоресурси, тобто заменшити споживання електроенергії у вечірні години.
«Мова не про те, щоб сидіти в темряві. Необхідно лише зменшити використання найбільш енергомістких приладів», - поснив Шмигаль.
Так, можно мінімізувати використання електроплит, електрочайників, електроінструментів, обігрівачів та кондиціонерів, духовок та прасок, мікрохвильових печей, кавоварок, пральних і посудомийних машин.
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