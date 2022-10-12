Темпи зростання цін були нижчим за прогноз НБУ через швидше насичення ринку нафтопродуктами та стабілізацію цін на пальне, але високий ризик посилення інфляційного тиску зберігається.

Про це, як пише Politeka.net, повідомили в Нацбанку України.

Згідно з офіційними даніми, у вересні вартість споживчого набору українців зросла аж на 24,6%. Це порівняно з вереснем минулого року.

Якщо ж порівнювати з серпнем цього року, то ціни зросли на 1,9%.

В НБУ пояснюють, що основною причиною зростання цін залишалися бойові дії. Зокрема, повномасштабне вторгнення росії в Україну призвели до руйнування виробництв, порушення ланцюгів постачання та логістики, зниження пропозиції товарів та послуг, зростання виробничих витрат бізнесу.

Крім того, вливає погіршення очікувань населення та бізнесу, зважаючи на стрибок цін.

Так, найбільше подорожчали продовольчі товари. У тому числі рибні продукти, безалкогольні напої, соняшникова олія. Зокрема це сталося внаслідок зростання виробничих витрат підприємств на сировину, енергію та логістику.

«Через зменшення поголів'я курей під час війни та вищі витрати бізнесу пришвидшилося й здорожчання яєць», - зазначає Нацбанк.

А от зростання цін на овочі борщового набору уповільнилося. Причина цього – збільшення пропозиції. Вартість же борошна, гречки та інших круп зростала повільніше, тому що були позитивні очікування щодо майбутнього врожаю.

Тим часом зростання вартості послуг залишилося на рівні серпня поточного року.

«Тарифи на послуги ЖКГ майже не змінилися в річному вимірі. На тлі стабілізації цін на пальне знизилися темпи подорожчання транспортних послуг», - зазначили в Нацбанку.

Говорячи про інфляційну динаміку у майбутньому, в Нацбанку підкреслюють, що вона залишається контрольованою та нижчою, ніж прогнозувалось.

Додамо, у свою чергу в ПриватБанку повідомили, що у вересні українці більше витрачали на одяг, електронну техніу та ліки.

Так, у минулому місяці обсяги оплат покупок картками через безготівкову мережу ПриватБанку збільшилися у порівнянні з серпнем на 4% (до 53,1 млрд грн). Українці у вересні більше витрачали, але меньше купували - кількість оплачених картками покупок за місяць зменшилася на 2,5%.

Середня вартість покупки у вересні збільшилася в порівнянні з серпнем з 245 грн до 261 грн.

Так, помітно збільшили витрати на електроніку і побутову техніку - на 14,6%, одяг, взуття та промислові товари (+14,5%) та ліки (+13,4%), на продукти харчування – лише на 2,7%.

«Втім витрати на продукти у вересні вартували майже 45% загальних витрат українців», - зазначили в ПриватБанку.

Нагадаємо, Нацбанк готується виводити з обігу популярні банкноти – з якої дати і що буде замість них.

Також повідомлялось, що у ПриватБанку повідомили хорошу новину щодо отримання грошової допомоги.

Крім того, Politeka.net писала, що зростання цін не зупиняється - що і чому подорожчало найбільше.