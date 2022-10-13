Украина готовится к тяжелой зиме и отопительному сезону в состоянии войны уже известно, когда он начнется.

Как передает Politeka.net со ссылкой на министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова, отопительный сезон начнется вовремя, без перенесений и изменений.

«Он начнется так же, как планировали: как только в течение 3 дней среднесуточная температура будет ниже +8 °C. Даже погода на нашей стороне», — подчеркнул Чернышов, добавив, что в почти 4 тысячах населенных пунктах снова есть свет.

Без электричества пока остаются 8 населенных пунктов, работы там завершат в ближайшие дни.

Добавим, между тем премьер-министр Денис Шмыгаль в очередной раз напомнил украинцам, что зима будет тяжелой.

«Еще раз призываем всех тщательно готовиться к зиме. Желательно, чтобы у каждой семьи был запас необходимых базовых вещей: теплая одежда, свечи, фонарики, батарейки. Это важно подготовить на случай, если в результате массированных ракетных обстрелов исчезнет свет или тепло», - подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, готовность к отопительному сезону по стране более 90%. Кроме того, подготовлены специальные пункты обогрева, разработаны планы эвакуации на случай невозможности быстрого восстановления критической инфраструктуры.

Также Шмыгаль призвал после включения отопления экономить газ и уголь. А это, отметил премьер-министр, будет означать уменьшение температуры в квартирах.

«Минимально допустимое значение этой зимой будет 16 градусов, а среднее – 18 градусов. Это необходимость и это наш вклад в победу. Ведь от каждого из нас зависит, как мы пройдем эту зиму», - сказал Денис Шмигаль.

Кроме того, премьер-министр попросил украинцев максимально экономить энергоресурсы, то есть снизить потребление электроэнергии в вечерние часы.

«Речь не о том, чтобы сидеть в темноте. Необходимо лишь уменьшить использование наиболее энергоемких приборов», - сказал Шмигаль.

Так, можно минимизировать использование электроплит, электрочайников, электроинструментов, обогревателей и кондиционеров, духовок и утюгов, микроволновок, кофеварок, стиральных и посудомоечных машин.

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