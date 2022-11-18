Про це, як пише Politeka.net, повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону «Єдині новини».
«Тому до можливих тривалих відключень готуватись треба, але наразі ми вводимо графіки, які є плановими і ми будемо робити все, для того щоб відключення були не дуже тривалими», - підкреслив Кудрицький.
За його словами, енергетики роблять все, щоб завадити планам ворога.
У свою чергу КМДА опублікувало поради, як зберігати продукти і безпечно харчуватися в умовах тривалих відключень електроенергії.
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Так, українцям радять зробити необхідний запас питної води та уточнити, де знаходиться найближчий бювет. У разі надзвичайної ситуації бюветні комплекси столиці під’єднають до генераторів.
Також необхідно підготувати запас харчових продуктів, що не потребують особливих умов зберігання. Наприклад, хліб, печиво, бублики, консерви і тому подібне.
«Намагайтесь готувати харчові продукти в невеликій кількості, щоб не зберігати їх тривалий час», - йдеться у порадах.
При купівлі продуктів українцям радять надавати перевагу тим, що найменше втрачають якість без холодильника. Це, наприклад, молоко тривалого зберігання в тетрапаках, сирокопчені ковбаси.
Крім того, українцям радять придбати термопакети з холодоелементами і тримати їх під рукою.
«При відключенні світла для збереження харчових продуктів у холодильнику намагайтесь рідше його відкривати. Також продукти можна зберігати на балконі. Враховуйте, що швидкопсувна продукція, як привило, зберігається при температурі +4°С», - попереджають українців.
Нагадаємо, мер Івано-Франківська закликав мешканців багатоповерхівок перебратися на зиму у дома, бо у квартирах буде дуже важко.
Також повідомлялося, що українців готують до ще жорсткіших відключень електроенергії.
Крім того, Politeka.net писала, як викликати "швидку", якщо проблеми зі зв'язком через відключення світла.