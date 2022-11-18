Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона «Єдині новини».
«Поэтому к возможным длительным отключениям готовиться нужно, но сейчас мы вводим графики, которые плановые и мы будем делать все, для того чтобы отключения были не очень длительными», - подчеркнул Кудрицкий.
По его словам, энергетики делают все, чтобы помешать планам врага.
В свою очередь, КГГА опубликовала советы, как хранить продукты и безопасно питаться в условиях длительных отключений электроэнергии.
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Так, украинцам советуют сделать необходимый запас питьевой воды и уточнить, где находится ближайший бювет. В случае чрезвычайной ситуации, бюветные комплексы столицы подсоединят к генераторам.
Также необходимо подготовить запас пищевых продуктов, не требующих особых условий хранения. Например, хлеб, печенье, бублики, консервы и т.п.
«Пытайтесь готовить пищевые продукты в небольшом количестве, чтобы не хранить их длительное время», - говорится в советах.
При покупке продуктов украинцам советуют отдавать предпочтение тем, что меньше теряют качество без холодильника. Это, например, молоко длительного хранения в тетрапаках, сырокопченые колбасы.
Кроме того, украинцам советуют приобрести термопакеты с хладоэлементами и держать их под рукой.
«При отключении света для хранения пищевых продуктов в холодильнике старайтесь реже открывать его. Также можно хранить продукты на балконе. Учитывайте, что скоропортящаяся продукция, как привило, хранится при температуре +4°С», - предупреждают украинцев.
Напомним, мэр Ивано-Франковска призвал жителей многоэтажек перебраться на зиму в дома, потому что в квартирах будет очень тяжело.
Также сообщалось, что украинцев готовят к более жестким отключениям электроэнергии.
Кроме того, Politeka.net писала, как вызвать "скорую", если проблемы со связью из-за отключения света.