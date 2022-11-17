Інколи відключення електронергії призводить до перебоїв зі зв’язком, і це може призвести до нових трагедій – адже люди при необхідності не зможуть викликати навіть «швидку».

Що робити у таких випадках, розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, по-перше, якщо не можна викликати медиків з мобільного, потрібно спробувати скористатися стаціонарним зв’язком, регіональним мобільним інтернет-додатком, або ж екстреним набором на телефоні.



«Зазначимо, що завдяки генераторам оперативно-диспетчерська служба працює навіть під час відключення електроенергії – дзвінки на «103» приймають у всіх регіонах України», - пише SPRAVDI.

Підкреслимо, що метою ракетного удару з боку Росії 15 листопада була зупинка атомних електростанцій України.

Про це заявив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко, зазначивши, що основні влучання були по підстанціях.

"Ймовірно, їх енергетики, які мають схеми живлення нашої енергосистеми, підказали військовим куди бити, щоб зупинити наші АЕС. Однак ми змогли швидко залучити резервні схеми живлення для забезпечення роботи станцій", - сказав він.

Через цю масовану атаку у ряді областей України ввели аварійні відключення світла.

Нова ракетна атака по Україні з боку окупантів розпочалася зранку 17 листопада. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, удари були націлені на видобуток газу.

"Зараз над Києвом пролітають ракети. Зараз бомблять наш газовидобуток, бомблять наші підприємства у Дніпрі, "Південмаш", - сказав він на Київському міжнародному економічному форумі.

Нагадаємо, також повідомлялось, чому після відключення електрики може зникнути інет та зв'язок.