В Україні почали розгортати «Пункти Незламності», вже підготовлено більше чотирьох тисяч, але буде ще більше.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, робота «Пунктів незламності» активується, якщо знову відбудуться масовані російські удари і якщо буде зрозуміло, що швидко постачання електрики відновити не вдасться, пише Politeka.net.

У «Пунктах незламності» для українців будуть усі базові послуги електрика, мобільний зв’язок та інтернет, тепло, вода, аптечка.

«Абсолютно безкоштовно і цілодобово», - підкреслив президент.

«Пункти незламності» працюватимуть при всіх обласних та районних адміністраціях, також при школах, будівлях ДСНС тощо.

На спеціальному сайті вже розміщено мапу таких пунктів і вона постійно оновлюється. Крім того, там можна дізнатись, де працює найближче АЗС, банківське відділення, аптека, магазин.

«В разі аварійного відключення електроенергії більш ніж на 24 години, Пункти Незламності стануть острівком безпеки, стабільності, тепла та нашої єдності, які функціонуватимуть цілодобово і безкоштовно для тимчасового перебування», - йдеться в описі, що таке «Пункт незламності».

В таких пунктах передбачається наявність тепла, води, освітлення, інтернету, мобільного зв’язку, живлення для мобільних пристроїв, аптечок, місця для відпочинку, забезпечення мама та дітей.

Українцям рекомендують вже зараз дізнатися і записати адреси найближчих Пунктів Незламності.

Раніше в ОП показали роботу таких пунктів в деокупованому Херсоні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, на скільки ще масованих атак у росії вистачить ракет.

Також повідомлялось, скільки ще місяців українцям доведеться жити з графіками відключення електроенергії.

Крім того, Politeka.net писала, що минулої ночі росіяни вдарили ракетами по пологовому будинку.