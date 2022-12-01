Так, СЕО энергетической компании Сергей Коваленко заявил, что будут применяться так называемые ручные отключения, пишет Politeka.net

Коваленко отметил, что в любом населенном пункте есть объекты критической инфраструктуры, которые важно заживить как можно быстрее, поэтому их подключают в первую очередь и на них не распространяются экстренные отключения. Список таких объектов определяет местная власть.

Однако на этих же линиях могут быть обычные жилые дома.

«Если их можно переключить на другую выключаемую линию - то энергетики их переключают. Это небыстрый процесс, однако с хорошим прогрессом: раньше на столицу таких домов было 2000, сейчас – 745. Но есть дома, которые нельзя переподключить на другую линию, чтобы отключать вместе со всем городом. Однако и по ним ожидается административное решение – ручное отключение, которое должны делать ЖЭК/ОСББ или управляющие компании», - предупредил Коваленко.

В свою очередь украинцы опасаются, что подобная система приведет лишь к тому, что ответственные за ручное отключение будут забывать включать электричество обратно. Также в ответ на заявление Коваленко люди сообщают, что они по 11 часов без света, «а вокруг все горит, как гирлянда»:

«После ручных отключений часто забывают включить. И это пи... – потому что в таком случае ни график не прогнозируемый, ни гарантий, что электричество вовремя вернут», «Уличное освещение ночью выключите! Саксаганского вся светится всю ночь, зачем? В квартирах света нет, но и во дворе, и на улице со всех сторон свет есть», «Зачем эти ручные отключения? Хотя я и не живу в таком доме, но для меня звучит плохо идея гонять людей вкл и выкл "по справедливости". Бред какой-то», «Мое мнение, что не нужно выключать эти дома. Выключайте лучшее в ручном режиме тех больных на голову людей, которые завидуют соседям, у которых не выключают свет. P.S. Я не заживлен от критической, если что», «Давайте тем, что со светом все время просидели на 2 недели выключите, для компенсации )) Вы там вообще подурели, этот электрик где-то пропадет и забудет включить и что тогда делать?».

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