При включенні електроенергії після тривалої її відсутності українці відразу ставлять на підзарядку всі гаджети, вмикають у розетки мікрохвильові печі, пральні машини, телевізори та інші прилади.

Однак так робити не можна через негативні наслідки, пише Politeka.net.

Так, гендиректор YASNO Сергій Коваленко повідомив, що у Києві почастішали аварії.

"Ми ще не повернулися до графіків, нам складно планувати. Тому після того, як світло подається, починають вмикати в розетки все. Автоматика вибиває від перепадів напруги, але про це нікому не відомо, всі продовжують думати, що це екстрене відключення», - пояснив Коваленко наслідки підключення всіх електроприладів одразу.

Коваленко закликав українців «не поспішати підключатися до мережі одразу після того, як вас увімкнули».

Зазначимо, що електроенергії найбільше витрачають холодильник, мікрохвильова піч, пральна машина, електрочайник, телевізор, комп'ютер, праска, фен, обігрівачі та бойлер.

Так, наприклад, не варто набирати повний чайник, якщо вам необхідна, лише чашка напою, а пральна машина споживає значно більше електроенергії як при перевантаженні її білизною, так і при неповному завантаженні.

Не витрачати зайву енергію також дозволить своєчасне техобслуговування електротехніки. Рекомендується вчасно видаляти накип із чайника та бойлера, розморожувати холодильник, чистити фільтри та мішок пилососу та інше.

Додамо, тим часом стало відомо, що росіяни завдали чергового удару по енергетичній інфраструктурі України.

Минулої ночі ракетний удар пережило Запоріжжя.

Як повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, метою атаки було руйнування промислової та енергетичної інфраструктури міста.

"Як слідство зайнялася пожежа. За наявними даними жертв немає. Пожежу оперативно загасили наші рятувальники", - повідомив він.

Нагадаємо, відключати електроєнергію українцям хочуть за новою системою.

Раніше стало відомо, якою буде головна новорічна ялинка, поки люди сидять без світла.

Також повідомлялося, що підготовку росії до нової масованої атаки видно з космосу.