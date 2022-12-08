Проблемы с поставкой электроэнергии повлияли на все сферы жизни украинцев, в ПриватБанке рассказали о некоторых изменениях в денежной сфере.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ПриватБанк, из-за постоянных отключений электроэнергии, набирает популярность услуга снятия наличных на кассе.

Так, за ноябрь через торговые терминалы Приватбанка украинцы получили наличных на кассах торговых точек на 43% больше по сравнению с октябрем на сумму 2,3 млрд грн.

«За последний месяц этой услугой воспользовались почти 1,5 миллиона украинцев, средняя сумма полученной наличности в кассах немного превышает 1,5 тыс грн», - отметили в Приватбанке.

В целом из-за перебоев с электричеством объемы оплат покупок картами в прошлом месяце, в ноябре, были меньше, чем в октябре на 5,1% (51 млрд грн).

Кроме того, в ноябре украинцы на 15% больше, чем в октябре, платили карточками в сети торговых терминалов Приватбанка за покупку электроники и бытовой техники.

Наиболее популярными товарами месяца стали павербанки и другая техника для автономного энергообеспечения.

Также в ноябре жители Украины больше тратили на топливо - оплаты картами на АЗС по сравнению с октябрем выросли на 7,6% до 2,7 млрд грн, меньше тратили с карточек на еду (-9,6%, 22,1 млрд грн), лекарства (-4%, 3,1 млрд грн) и кафе и рестораны (-12,4%, 3,1 млрд грн).

Добавим, что в ноябре ПриватБанк выдал украинскому бизнесу 1523 кредита на общую сумму 2,077 миллиарда гривен.

Также сообщалось, что через сервисы Приватбанка в течение октября-ноября украинцы перечислили фонду «Повернись живим» 55 миллионов гривен.

Напомним, Укрэнерго сообщило украинцам неутешительную новость.

Кроме того, стало известно о новой денежной помощи для украинцев.

Также Politeka.net писала, что украинцам рассказали, как выбрать идеальный павербанк.