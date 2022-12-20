В енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності, так, в Києві забезпечується менше половини потреби споживання.

Про це, як пише Politeka.net, повідомили в Укренерго.

Так, енергетики зазначають, що обстріли БПЛА об’єктів магістральних мереж у центральному регіоні, які відбулися вночі 19 грудня, а також артобстріли на сході України призвели до чергових пошкоджень енергетичної інфраструктури та погіршення ситуації з енергопостачанням.

Зокрема у центральному регіоні та Києві.

«У столиці забезпечується менше половини потреби споживання, у пріоритеті - живлення критичної інфраструктури», - підкреслили в Укренерго.

Енергетики очікують, що сьогодні, 20 грудня, «вдасться включити певне обладнання».

Це, за їх словами, дозволить підвищити рівень надійності живлення, зменшити дефіцит потужності у столичному енерговузлі та заживити більше споживачів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що блекаут у деяких районах на Київщині може тривати до 23 грудня.

Про це розповів голова ОДА Олексій Кулеба.

"Йдуть поновлення роботи. Потрібно ще 2-3 доби для того, щоб змінити ситуацію", - повідомив він.

Він додав, що ситуація з електрикою в регіоні складна через наслідки обстрілу, які сталися 19 грудня вночі.

Разом з тим Кулеба повідомив, що електроенергію почнуть давати вже сьогодні.

Також нагадаємо, що повідомлялось про новий потужний вибух у Києві - попередньо в житловому будинку вибухнув газовий балон.

На кадрах з місця можна побачити, що квартира перетворилася на руїни, замість стіни - діра.

Крім того, Politeka.net писала, що у ПриватБанку розповіли, яка послуга набирає популярність через відключення електроенергії.