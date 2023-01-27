Клієнтка ПриватБанку розповіла про свої проблеми, втрату грошей та висловила намір звернутись до правоохоронних органів.

Так, за її словами, банкомат видав не повну суму, але з картки списав. Про свої негаразди жінка розповіла на сайті «Минфин».

«Маю проблему з ПриватБанком. Знімала 20000 грн. Банк списав з картки 20 тис.грн., а банкомат видав усі купюри по 500 і одну 200 (замість 500). Відповідно, 300 не додав. Зверталася в Приватбанк, прийняли заявку, «розібралися», і повідомили що «збою не було», в поверненні 300 грн. Відмовлено», - розповіла клієнтка ПриватБанку.

Але і це не єдині, з її слів, проблеми.

«Перед тим розраховувалася карткою в кав’ярні, перша спроба «відмовлено в транзакції», друга спроба — списано кошти. Через кілька днів банк списав кошти ще і за першою транзакцією», - розповіла жінка.

Після звернення до ПриватБанку, їй відповіли, що потрібно звертатися в кав’ярню, щоб повернули кошти.

«Немає слів, мабуть, варто змінювати банк і звертатися в поліцію», - пригрозила клієнтка.

У ПриватБанку відреагували на скаргу і пообіцяли перевірити інформацію щодо заявки на повернення по операції у банкоматі. Щодо ситуації з кав’ярнею, то у ПриватБанку запевнили, що при здійсненні оплати запит на списання формує саме торгова точка, в котрій було використано картку.

«За вашим зверненням в підтримку ми можемо подати заявку на оскарження повторного списання, яка буде розглянута за правилами міжнародної платіжної системи. В той же час, ви можете звернутись в торгову точку, яка запитала суму до списання, щоб вони провели повернення дублюючого списання на своїй стороні. Це буде швидше, ніж у разі, якщо ми будемо оскаржувати платіж через платіжну систему», - повідомили в ПриватБанку.

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