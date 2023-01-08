ПриватБанк запустив послугу, яка дозволить українцям отримати додаткові кошти на придбання систем забезпечення енергонезалежності та безперебійного зв’язку.

У ПриватБанку повідомили про запуск програми пільгового кредитування українського малого бізнесу та підприємців на купівлю електрогенераторів, систем безперебійного живлення та систем Starlink - всього, що потрібно для енергонезалежності та безперервного зв’язку.

Отримати кредит на забезпечення безперебійної роботи бізнес клієнти банку можуть за спрощеною процедурою, без зайвої бюрократії та швидким ухваленням рішення щодо фінансування.

Підприємці та малий бізнес можуть отримати в ПриватБанку кредит на безперебійність роботи від 20 до 300 тисяч гривень з авансом всього 10% та погашенням боргу рівними частинами протягом року. Строк кредиту — до 12 міс. з можливістю дострокового погашення без комісії.

За одним кредитним договором клієнти мають можливість придбати відразу до пʼяти одиниць обладнання, а процентна ставка - від 0% за програмою «Доступні кредити 5-7-9%».

Заявку на отримання «кредиту для безперебійності роботи» можна подати на сайті банку.

Також нагадаємо, що після 1 січня можна обміняти старі лампочки на світлодіодні - як і де.

Також повідомлялось, як повернути гроші з банкомату чи терміналу, якщо раптово зникло світло: в ПриватБанку дали інструкцію.

Крім того, Politeka.net писала, кому доведеться сплатити податок за користування генератором.