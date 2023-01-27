Клиентка ПриватБанка рассказала о своих проблемах, потере денег и выразила намерение обратиться в правоохранительные органы.

Так, по ее словам, банкомат выдал не полную сумму, но с карточки списал. О своих проблемах женщина рассказала на сайте «Минфин».

«У меня есть проблема с ПриватБанком. Снимала 20 000 грн. Банк списал с карты 20 тыс.грн., а банкомат выдал все купюры по 500 и одну 200 (вместо 500). Соответственно, 300 не прибавил. Обращалась в Приватбанк, приняли заявку, «разобрались», и сообщили, что «сбоя не было», в возвращении 300 грн. отказано», – рассказала клиентка ПриватБанка.

Но и это не единственные, по ее словам, проблемы.

«Перед тем рассчитывалась карточкой в ​​кафе, первая попытка отказана в транзакции, вторая попытка списаны средства. Через несколько дней банк списал средства еще и по первой транзакции», – рассказала женщина.

После обращения в ПриватБанк, ей ответили, что нужно обращаться в кафе, чтобы вернули средства.

«Нет слов, видимо, стоит менять банк и обращаться в полицию», – пригрозила клиентка.

В ПриватБанке отреагировали на жалобу и пообещали проверить информацию о заявке на возвращение по сделке в банкомате. Что касается ситуации с кафе, то в ПриватБанке заверили, что при осуществлении оплаты запрос на списание формирует именно торговая точка, в которой была использована карта.

«По вашему обращению в поддержку мы можем подать заявку на обжалование повторного списания, которая будет рассмотрена по правилам международной платежной системы. В то же время вы можете обратиться в торговую точку, которая запросила сумму к списанию, чтобы они произвели возврат дублирующего списания на своей стороне. Это будет быстрее, чем в случае, если мы обжалуем платеж через платежную систему», - сообщили в ПриватБанке.

Напомним, украинцы жалуются на меченые купюры, которые нигде не берут.

Также сообщалось, что ПриватБанк запустил новую важную услугу – как украинцам получить дополнительные средства.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили о подлых схемах аферистов.