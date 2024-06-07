Існує шість простих кроків, які можуть допомогти вам вивести плями від поту на одязі та знову насолоджуватися його красою.

Вивести плями від поту на одязі може бути не так вжей просто, але з правильними та перевіреними порадами це стає набагато легше.

Як вивести плями від поту на одязі

Зробіть пасту для виведення плям

Щоб вивести плями від поту, створіть пасту, змішавши в мисці 1/4 склянки перекису водню, 1/4 склянки харчової соди та 1/4 склянки води.

Витерти пляму губкою

Нанесіть суміш на забруднену ділянку за допомогою губки або старої зубної щітки. Дайте предмету постояти в розчині до 30 хвилин.

Порада Використовуйте подібний процес для ручного прання забруднених потом бейсболок та інших головних уборів, які можна прати, щоб зберегти форму. Під час прання потріть забруднене місце старою зубною щіткою. Добре промийте капелюх і дайте йому висохнути на повітрі.

Промити

Ретельно змийте розчин холодною або теплою водою.

УВАГА Не змивайте гарячою водою, оскільки вона може закріпити пляму.

Попередня обробка ферментами

Щоб вивести плями від поту, нанесіть засіб для виведення плям на основі ензимів або пральний порошок безпосередньо на них та обробіть їх губкою або зубною щіткою. Залиште на п’ять хвилин або за інструкцією.

Прати як зазвичай

Виперіть річ, як зазвичай, у найгарячішій воді з безпечною для тканини температурою. Не використовуйте гарячу воду і не кидайте в сушарку, доки пляма не буде повністю видалено.

Висушіть одяг

Коли вам вдалося вивести плями від поту, дайте одязі висохнути на повітрі, а потім перевірте, чи немає слідів поту. Якщо пляма залишилася, повторіть обробку, як і раніше.

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