Есть шесть простых шагов, которые могут помочь вам вывести пятна от пота на одежде и снова наслаждаться его красотой.

Вывести пятна от пота на одежде может быть не так просто, но с правильными и проверенными советами это становится гораздо легче.

Как вывести пятна от пота на одежде

Сделайте пасту для выведения пятен

Чтобы вывести пятна от пота, создайте пасту, смешав в миске 1/4 стакана перекиси водорода, 1/4 стакана пищевой соды и 1/4 стакана воды.

Вытереть пятно губкой

Нанесите смесь на загрязненный участок с помощью губки или старой зубной щетки. Дайте предмету постоять в растворе до 30 минут.

Совет Используйте подобный процесс для ручной стирки загрязненных потом бейсболок и других головных уборов, которые можно стирать, чтобы сохранить форму. Во время стирки потрите загрязненное место старой зубной щеткой. Хорошо промойте шляпу и дайте ему высохнуть на воздухе.

Промыть

Тщательно смойте раствор холодной или теплой водой.

ВНИМАНИЕ Не смывайте горячей водой, поскольку оно может закрепить пятно.

Предварительная обработка ферментами

Чтобы вывести пятна от пота, нанесите пятновыводитель на основе энзимов или стиральный порошок непосредственно на них и обработайте их губкой или зубной щеткой. Оставьте на пять минут или по инструкции.

Стирать как обычно

Вымывайте вещь, как обычно, в самой горячей воде с безопасной для ткани температурой. Не используйте горячую воду и не бросайте в сушилку до тех пор, пока пятно не будет полностью удалено.

Высушите одежду

Когда вам удалось вывести пятна от пота, дайте одежде высохнуть на воздухе, а затем проверьте, нет ли следов пота. Если пятно осталось, повторите обработку по-прежнему.

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