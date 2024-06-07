Російські загарбники у ніч на 7 червня завдали удару із стратегічної авіації – бомбардувальників Ту-95МС та ударними БпЛА типу «Shahed-131/136».

Зокрема, вибухи лунали на Київщині, пише Politeka.net. Внаслідок атаки спалахнула сильна пожежа. Ліквідація триває.

«На місці працюють пожежно-рятувальні підрозділи Київської області, міста Києва. Залучено робот для гасіння пожежі, пожежний потяг», - повідомили в поліції Київщини.

Відомо, що пожежа палає на промисловому об’єкті.

Згідно з даними Повітряних сил ЗС України, цієї ночі ворог завдав удару по об’єктах критичної інфраструктури України із стратегічної авіації – бомбардувальників Ту-95МС та ударними БпЛА типу «Shahed-131/136».

Усього було застосовано 5 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 53 ударні БпЛА «Shahed-131/136».

В результаті протиповітряного бою збито 48 ударних БпЛА та 5 крилатих ракет Х-101/Х-555 у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях.

На даний момент відомо, що в результаті нічної атаки уражених об'єктів енергетики немає. Про це заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник.

Останні новини України:

Експорт електроенергії в ЄС поки українці без світла: що насправді відбувається.

Новий ракетно-дроновий удар, куди на це раз цілив ворог: "Пріоритетна ціль для Кремля".

"Потрібно зняти рожеві окуляри": експерт розповів, чому Китай допомогає рф.