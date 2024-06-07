Минулої ночі ворог атакував українські території ракетами і БпЛА – що відомо про наслідки.

Зокрема, вибухи лунали на Київщині. Згідно з повідомленням Київської обласної військової адміністрації, російські загарбники били ракетами і безпілотниками, працювали сили ППО.

«Внаслідок повітряної атаки сталася пожежа на одному з промислових обʼєктів в області», - йдеться в повідомленні.

На щастя, без постраждалих.

Ліквідація наслідків пожежі триває. Всі оперативні служби працюють.

Зазначимо, що за попередніми даними, росіянами під час повітряного удару по Україні минулої ночі було застосовано крилаті ракети Х-101 та «Шахеди».

Нові вибухи також струсонули Старокостянтинів – міста в Хмельницькому районі Хмельницької області, в якому знаходиться база української авіації. Тобто пріоритетна ціль для Кремля.

«Старкон відбився, залишився мопед північніше Білої Церкви і все», - повідомляли в телеграм-каналі «Миколаївський Ваньок».

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