Зокрема, вибухи лунали на Київщині. Згідно з повідомленням Київської обласної військової адміністрації, російські загарбники били ракетами і безпілотниками, працювали сили ППО.
«Внаслідок повітряної атаки сталася пожежа на одному з промислових обʼєктів в області», - йдеться в повідомленні.
На щастя, без постраждалих.
Ліквідація наслідків пожежі триває. Всі оперативні служби працюють.
Зазначимо, що за попередніми даними, росіянами під час повітряного удару по Україні минулої ночі було застосовано крилаті ракети Х-101 та «Шахеди».
Нові вибухи також струсонули Старокостянтинів – міста в Хмельницькому районі Хмельницької області, в якому знаходиться база української авіації. Тобто пріоритетна ціль для Кремля.
«Старкон відбився, залишився мопед північніше Білої Церкви і все», - повідомляли в телеграм-каналі «Миколаївський Ваньок».
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