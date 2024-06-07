Российские захватчики в ночь на 7 июня нанесли удар со стратегической авиации – бомбардировщикам Ту-95МС и ударным БпЛА типа «Shahed-131/136».

В частности, взрывы раздавались в Киевской области, пишет Politeka.net. В результате атаки вспыхнул сильный пожар. Ликвидация продолжается.

«На месте работают пожарно-спасательные подразделения Киевской области, города Киева. Привлечен робот для тушения пожара, пожарный поезд», - сообщили в полиции Киевской области.

Известно, что пожар вспыхнул на промышленном объекте.

Согласно данным Воздушных сил ВС Украины, этой ночью враг нанес удар по объектам критической инфраструктуры Украины по стратегической авиации – бомбардировщикам Ту-95МС и ударным БпЛА типа «Shahed-131/136».

Всего было применено 5 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и 53 ударных БпЛА «Shahed-131/136».

В результате противовоздушного боя сбиты 48 ударных БпЛА и 5 крылатых ракет Х-101/Х-555 в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Киевской и Хмельницкой областях.

Сейчас известно, что в результате ночной атаки пораженных объектов энергетики нет. Об этом заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник.

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