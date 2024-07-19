Київщину сколихнула нова трагічна подія – в поліції повідомили подробиці, а українці впевнені, що якими б не були наміри жінки вона знаходилася у відчаї.

В поліції Київської області повідомили подробиці надзвичайної події, що сталася на Білоцерківщині, пише Politeka.net.

Як розповіли поліцейські, працівники судової охорони помітили біля приміщення суду громадянку, яка обливала себе займистою речовиною.

«Охоронці намагалися зупинити її, але жінка підпалила себе», - розповідають в поліції.

Один з працівників схопив вогнегасник і одразу почав гасити полум’я, було викликано лікарів «швидкої».

На момент приїзду медиків жінка була у свідомості, але отримала близько 70% опіків тіла. Нещасну терміново доставили до лікарні.

«За попередньою інформацією, жінка з чоловіком вирішували питання у судовому порядку щодо прав на дитину», - розповіли в поліції.

Наразі слідчі поліції розпочали досудове розслідування за фактом доведення до самогубства.

Українців приголомшив вчинок жінки. Одні зазначають, що таким чином жінка остаточно втратила можливість отримати права на дитину, інші впевнені, що нещасна знаходился у стані крайного відчаю.

«Це не перфоманс - це відчай, у країні де не має справедливості, віри, майбутнього, тільки "дай дай дай"…»,

«… Їй точно дитину не віддадуть». – пишуть українці у соцмережах.

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